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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"فلسطين في القلب".. ندوة بمتحف الطفل غدًا

متحف الطفل
متحف الطفل

تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، ندوة بعنوان "فلسطين فى القلب"، ويأتي دعما للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وإسهاما في نشر الوعي بتاريخ فلسطين العربي والإسلامي، ومواكبا للذكرى 75 لليوم العالمى لحقوق الانسان.

 

وتقام الندوة بمركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، احدى المراكز الابداعية التابعة للجمعية، في الساعة التاسعة ونصف من صباح يوم  غد الجمعة، بالتعاون مع الجالية الفلسطينية و الاتحاد  العام للمرأة الفلسطينية بمصر برئاسة أمال الأغا.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة واستاذ القانون الدولي، ان اليوم يحمل في طياته احياء التاريخ الفلسطيني، الزمان والمكان ، من خلال فقرات تراثية للفلكولور الفلسطيني تهدف إلى التأكيد على تاريخ فلسطين ومكانتها في الحضارة الإسلامية والعربية، خاصة في وقت الأزمات مع ما شهدناه خلال أحداث غزة.
 

أكد الدكتور اسامة عبدالوارث، مدير متحف الطفل ورئيس المجلس الدولي للمتاحف بمصر،  على أهمية  دور المتاحف بالمشاركة المجتمعية و إبراز العادات و التقاليد و الأعراف للشعوب و الحفاظ على التراث الإنساني و تعميق مشاعر الاعتزاز بهوية الفرد و المجتمع.  

واشار عبدالوارث، ان فعاليات اليوم  تشمل ورشة تعليم رسم ديجيتال بمشاركة الفنان عمرو أمين،  فقرة فنية في حب فلسطين بمشاركة فريق برنامج إدراك لذوي الهمم ، عزف موسيقي بالحديقة كامنجا الفنان محمد الشري ،  فقرة رقص دبكة فلسطين ، تلوين الوجه للأطفال ،  بازار المنتجات الفلسطينية.

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