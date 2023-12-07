"جوسبيل" .. أحدث أساليب قوات الاحتلال الوحشية في حربها على غزة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية في حرب الإبادة على غزة.

وقال التقرير: "تدمير البشرية بدأ من قطاع غزة، إذن لم تكن مجرد صيحة حقيقية عبر عنها قادة العالم لكبح جماح الذكاء الاصطناعي لخطورته على مستقبل الإنسانية، ولكن أليس مثيرًا رؤية قادة الغرب ترتعد فرائصهم، خوفًا من وصول هذه التكنولوجيا المعاصرة لأيادي الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، بينما يوظف جيش الاحتلال الذكاء الاصطناعي لتدمير وإبادة قطاع غزة عن بكرة أبيه".

الأسلحة الغربية الثقيلة

وأضاف: "فكما كانت أوكرانيا ساحة لتجربة الأسلحة الغربية الثقيلة، أصبحت غزة الأبية حقلا لتجارب الأسلحة الفتاكة المدارة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمرة".

وتابع: "وفي تقرير وتحقيقات صحفية نشرتها وسائل إعلام غربية مثل الجارديان البريطانية وجد أن وحدة استخبارات عسكرية سرية لجيش الاحتلال يديرها نظام جوسبيل للذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف المراد قصفها في غزة".

الذكاء الاصطناعي

هذا النظام وصف بأنه الذكاء الاصطناعي للاغتيالات الجماعية في القطاع، وأوضح تقريرًا إسرائيلي أن جيش الاحتلال لديه علم مسبق بعدد المدنيين المتوقع سقوطهم ولا يضيرهم قتل المئات في حي سكني في سبيل استهداف قيادة عسكرية من الفصائل الفلسطينية، مما يجع العدوان على غزة واحد من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد الفلسطينيين منذ نكبة عام 1984.