جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي تشهد إقامة 3 مواجهات قوية مرتقبة ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية بمواعيدها والقنوات الناقلة لها.

الاتحاد ضد ضمك :

يستعد فريق الاتحاد لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد ضمك والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في مستهل الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD التابعة لشركة الرياضة السعودية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

الحزم ضد الفتح :

يحل فريق الفتح ضيفًا على الحزم في ملعبه "ملعب نادي الحزم" بالخامسة مساء اليوم الخميس، حيث تشهد المباراة جانبًا من القوة والندية نظرًا لبحث كلا الفريقين عن الانتصار وخطف النقاط الثلاثة، وستنقل المواجهة عبر قناة SSC HD.

الشباب ضد الاتفاق :

وفي مواجهة من العيار الثقيل يستعد فريق الشباب لاستقبال ضيفه الاتفاق على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، على أمل استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الليوث خلال الجولات الثلاثة الأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.