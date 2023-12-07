إصابة سائق في حادث انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بثلاجة تابعة لشركة مواد غذائية خاصة بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه إصابة سائق السيارة في النصف الثاني من العقد الرابع من العمر يقيم بمحافظة الشرقية بكسر بالساق اليمنى وكسر آخر بالساعد بالساعد الأيسر وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .



نتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل بثلاجه فارغة تابعة لشركة للمواد الغذائية خاصة قيادة "محمد . ع . ع . م" 36 سنة سائق بالشركة ومقيم بمحافظة الشرقية بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنحراف السيارة وإنقلابها علي جانب الطريق .



نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بكسر بالساق اليمني وآخر بالساعد الأيسر وبسؤاله أفاد بما تقدم ونفى الشبهة الجنائية .



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .