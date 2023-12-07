إصابة 3 عمال بطلقات نارية في مشاجرة أبناء العمومة بسوهاج

شهدت قرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية آلت إليهم بالميراث نتج عنها إصابة 3 عمال زراعيين بطلقات نارية بالقدمين والساق وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج التعليمي والجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بلصفورة دائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمود . س . ع . ح" 30 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري بالقدم اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج التعليمي .





وطرف ثان "محمد . ج . ع . ح" 30 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري القدم اليسري ونجل عمه "عبد العزيز . ع . ع . ح" 29 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول (طبنجة) وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وقيام الطرف الأول - بإحداث إصابة الطرف الثاني من السلاح المضبوط بحوزته واتهم الطرف الأول - الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابته من سلاح ناري كان بحوزته بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهم بالميراث .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .