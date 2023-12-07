خصومه ثأرية.. مزارع ينهي حياة عامل بطلق ناري بالعسيرات

لقى عامل في منتصف العقد الرابع يقيم بناحية نجع رشوان بائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالرأس تعدى عليه مزارع بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خصومه ثأرية بين عائلتي المجني عليه والمتهم وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفى بناحية نجع رشوان دائرة المركز .



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "بدوي . ا . ب . ح" 33 سنة عامل متوفي على إثر إصابته بطلق ناري بالرأس .

وطرف ثان "عبد العزيز . ا . ع . ا" 53 سنة مزارع الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته بندقية آلية وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة .

افاد شقيق المجني عليه "حسانين . ا . ب . ح" 36 سنة سنة مزارع ومقيم بذات الناحية إتهم الطرف الثاني بإرتكاب الواقعة بالسلاح المضبوط بجوزته لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .