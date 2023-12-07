أزمات الأقصر: غرفة عمليات للطوارئ وتوفير مولدات كهرباء داخل المقار الانتخابية

أعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومسئول الشبكة الوطنية للسلامة العامة بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة استعداد وتشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تتضمن جميع الجهات المعنية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها محافظة الأقصر استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع عقدها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

وأضاف الشامى، أنه تم التنسيق والمرور مع رؤساء المراكز والمدن ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وهيئة الإسعاف والصحة والرعاية الصحية وشركة المياه وشركة الكهرباء على كافة المقرات الانتخابية والأماكن المحيطة بالمقرات الانتخابية، كما تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من جميع المرافق، ومحتوياتها من الداخل.

وأكد أنه تم توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم وضع خطة انتشار لمرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، كما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، كما تم افتتاح فيديو كونفرانس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والإبلاغ عن أي طارئ في حينه.

ومن جانبة عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا موسعا استعدادا للانتخابات الرئاسية بحضور كافة الجهات المعنية منوها إلى جاهزية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة.