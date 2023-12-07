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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس الصيني: نرغب في التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات العالمية معا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، أن على بلاده والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معًا التحديات العالمية"، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية"، وذلك خلال قمة عقدت بين الطرفين في العاصمة الصينية بكين.

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رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

وقال الرئيس الصيني، خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "علينا أن نواجه معًا التحديات العالمية ونعمل معا على نشر الاستقرار والازدهار في العالم".

 رئيسة المفوضية الأوروبية

من جهتها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى معالجة "الاختلالات في التوازن والخلافات" بين الاتحاد الأوروبي والصين، مؤكدة أن "الصين أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي".

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