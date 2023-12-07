الأقصر تبدأ تدريبات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

قامت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الأقصر، إدارة التدريب بتنظيم تدريب عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتحت رعاية هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر.

حاضر في هذا التدريب، أحمد حسن ابو الحسن، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومنسق عام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة.

تناول التدريب التعريف بأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣_ ٢٠٣٠ والأهداف الفرعية والإجراءات التنفيذية لتنفيذ الهدف الإستراتيجي.

وقال منسق الإستراتيجية بالأقصر إن المستهدفين من التدريب هم كافة الموظفين على مستوي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري وديوان عام المحافظة، وتم تنفيذ التدريب بمكتبة مصر العامة.

وأكد أنه سيتم تنفيذ هذا التدريب لعدد ٢٥ موظف شهريا، وذلك استمرارًا لنشر أهداف الاستراتيجية بمحافظة الأقصر.