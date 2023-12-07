175 لجنة فرعية و6 عامة.. ننشر خريطة توزيع لجان الانتخابات الرئاسية الأقصر

انتهت محافظة الأقصر، إعداد المقار الانتخابية، فى إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى المحافظة، وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت والتي تستمر على مدار أيام: 10 و11 و12 ديسمبر الحالى.

ويبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية، و4 لجان مغتربين، إجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخب وناخبة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويضم قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين إجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.