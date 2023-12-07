الكيلو بـ95 جنيهًا.. استقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر2023، استقرارا في الأسعار لليوم الثالث علي التوالي، حيث تراوحت أسعارالدواجن البيضاء، مابين 66 إلى 68جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 88 إلى95 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 110 إلى 115جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 90جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 115 و120جنيه

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 65 إلى 68 جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 128جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 150 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 55 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 150 جنيها للكيلو، وشاورما 155 جنيها للكيلو، كبد صافي 95 جنيها للكيلو .