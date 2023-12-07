إرتفاع أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم 7 ديسمبر2023

تشهد أسواق اللحوم الطازجة والمحمدة بأسواق محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر2023، إرتفاعًا بقيمة تتراوح مابين 10 إلى 20 جنيها للكيلو الواحد، حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 290 إلى 350 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 190 إلى 230جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 240إلي 260 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 300 إلى 340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلى 370 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 200 إلى 230 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 180إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 165إلى 175 جنيها للكيلو .

يأتي إرتفاع أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.