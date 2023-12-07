فبراير المقبل.. جامعتي الفيوم والأقصر ينظمان مؤتمر آثرى بالاشتراك مع اليونسكو

تنظم كليتى الآثار بجامعة الفيوم، والأقصر، بالاشتراك مع المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة، مؤتمر آثرى مشترك تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة فى الآثاروالتراث فى ضوء رؤية مصر 2030 " والذى سيقام خلال الفترة من 18 الى 21 فبراير القادم بكلية الاثار جامعة الاقصر .

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور نوريا سانز مدير المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة، وإشراف الدكتورعرفه صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث، ويرأس جلسات المؤتمر الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، والدكتور خالد عبد النعيم محمدين عميد كلية الأثار بجامعة الأقصر .

ويشمل المؤتمرعدة محاورمنها تأثير التغيرات المناخية على المواقع الآثرية والتراثية، والمجموعات المتحفية وطرق وتقنيات التنمية المستدامة لها والتطبيقات الحديثة فى تطوير المناهج وطرق التدريس للمقررات الدراسية المتخصصة فى مجال الآثار والتراث المادى واللامادى واستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة فى المواقع الآثرية والتراثية والمتاحف، ومحور عن الدراسات التاريخية والآثرية والفنية ذات الصلة بمجالات الآثار المختلفة والمتاحف والتراث .

ويتم على هامش المؤتمر اقامة رحلة الى المعالم والمواقع الاثرية والتراث والمتاحف بمدينة الاقصر .

ندوة حياة كريمة

وفى سياق مختلف كان الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثارفى جامعة الفيوم قد شهد الندوة التوعوية "حياة كريمة" التى نظمتها وكالة كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد معتمد مجاهد، واستضافت خلالها الدكتور أحمد جمال موسى نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، و أماني سعد أمين الكلية، والعاملين والطلاب.

اكد الدكتور محمد كمال خلاف أن الندوة تأتى فى إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، مشيدًا بالدور الريادي لمؤسسة حياة كريمة التى تستثمر فى الإنسان المصرى وتحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع من تقديم فرص عمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة، واستحداث الكثير من المشروعات الخدمية للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور محمد معتمد مجاهد إلى أن مبادرة حياة كريمة التى انطلقت في أكتوبر ٢٠١٩ وشاركت بها ٢٣ وزارة ومؤسسة مجتمع مدنى تهدف لدعم المواطن المصرى اقتصاديًّا واجتماعيًّا، من خلال تقديم المساعدة ابتداءً بالقرى الأكثر فقرًا والأعلى فى الكثافة السكانية والأكثر بعدًا عن المدن المركزية.

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