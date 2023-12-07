"رجال صنعوا التاريخ" ضمن نقاشات فرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الحالي.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعي.

خلال ذلك عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان "رجال صنعوا التاريخ" حول شخصية الزعيم محمد أنور السادات، تحدث فيها مصطفى محمد محمود قائلا؛ يسطر لنا التاريخ العديد من المواقف والأعمال العظيمة لشخصيات كان لها أكبر الأثر فى تغيير التاريخ وتطوره والتى منها الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ بطل الحرب والسلام وصاحب القرار المصيرى لمصر، وهو قرار الحرب ضد إسرائيل في السادس من أكتوبر 1973، عندما استطاع الجيش المصرى تحطيم خط بارليف، وعبور قناة السويس، وقاد الزعيم محمد أنور السادات مصر إلى أول إنتصار عسكرى على إسرائيل.

"مكانة سيناء من منظور إسلامي".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

شهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "مكانة سيناء من منظور إسلامى"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ مصطفى السيد حسان قابيل، عن مكانة مصر فى القرأن الكريم، مشيرا إلي سيناء كونها أرض المعجزات والأرض المباركة. وأضاف فضيلته: تمتاز سيناء بأنها كانت شاهدة على أهم الأحداث الدينية في الديانات السماويّة الثلاثة اليهوديّة، والمسيحيّة، والإسلام مثل رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والفتح الإسلامي لمصر، كما أنها ذكرت في الكتب السماوية الثلاثة، واختتم حديثه بقيمة الإنتماء وحق الوطن علينا جميعا بالحفاظ علي أراضيه.

من جانب آخر، نفذت فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة، ورشة أشغال يدوية من الخرز، قامت خلالها بتعليم طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية، طريقة عمل مجموعة من الإكسسوارات مثل أساور لليد، وميداليات للمفاتيح بطريقة مبسطة، كما نظمت مكتبة جرفس الفرعية يوما ثقافيا ترفيهيا مع طلاب مدرسة جرفس الابتدائية، تضمن مسابقات ثقافية في المعلومات العامة، واكتشاف مواهب، بإشراف أسماء أحمد مدير المكتبة، ورضي عبد الحليم مسئول النشاط، فيما نفذ بيت ثقافة إطسا ورشة حكى لقصة بعنوان "الغراب وقطعة اللحم" سيناريو عبد الهادى شعلان، قدمتها نجاة شعبان أخصائي الطفل بالموقع، وذلك بحضانة إقرأ باطسا.

جاء هذا ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.