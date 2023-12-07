حضري لأولادك فطار صحي واصنعي ساندوتش الباذنجان بالجبن

ترغب الأمهات في تحضير وجبات إفطار جديدة غبر تقليدية لأولادها، بالإضافة إلى أنها تحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية لبناء جسمهم وتمدهم بالنشاط، لذا نقدمة لك طريقة عمل ساندوتش الباذنجان بالجبن الفيتا والطماطم.

ساندوتش الباذنجان

طريقة التحضير ساندوتش الباذنجان بالجبن الفيتا

المقادير

- باذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح رفيعة)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ثوم : فص (مهروس)

- طحينة : ملعقة كبيرة

- عصير ليمون : ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- خس : ربع كوب (مفروم)

- جبن فيتا : نصف كوب (مفتت)

- خبز فرنسي : 2 رغيف (مقطع بالنصف)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

2. ضعي الباذنجان في صينية مبطنة بورق الزبدة وادهنيه بزيت الزيتون وتبليه بالملح وأدخليه الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ويصبح طرياً.

3. اخلطي الثوم والطحينة وعصير الليمون مع ملح وفلفل في وعاء حتى تتمازج المكونات.

4. ضعي كمية من خليط الطحينة داخل الخبز ثم الخس والطماطم ثم الباذنجان وجبن الفيتا وقدميها.

فوائد تناول الباذنجان

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

التحكم في مستوى السكر في الدم

يعرف الباذنجان بإحتوائه على الألياف الغذائية، التي تعمل على إبطاء معدل امتصاص السكر في الجسم، وبالتالي منع حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، كما تلعب المركبات النباتية في الباذنجان دوراً مهمًا في تحفيز إفراز الإنسولين المسؤول عن خفض مستوى سكر الدم.

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يأتي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.