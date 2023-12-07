تنفيذي اطسا بالفيوم يناقش ملف التعديات والإستعداد للإنتخابات الرئاسية

عقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمركز، بحضور رؤساء الوحدات المحلية بقرى المركز، وفنيون وحدات المتغيرات المكانية.

وناقش المجلس الاستعدادات للانتخابات الرئاسية وجاهزية المقرات، وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية إليها لتسهيل انتقال المواطنين إلى اللجان للإدلاء بالأصوات، لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس محمد ابوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة اطسا والمهندس حاتم سيف النصر مدير المكتب الفني ورؤساء الوحدات المحلية بمركز اطسا.

تناول الاجتماع ملف التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتعديات داخل الحيز العمراني والتعديات على أملاك الدولة وكيفية التعامل مع المخالفين وردعهم عن الرجوع في المخالفات مرة أخرى.

وشدد رئيس مركز ومدينة اطسا على رؤساء الوحدات المحلية والفنيين ومسئولي حماية الأراضي والمتابعة الميدانية بالعمل على رصد مخالفات البناء على مدار الساعة بجميع اشكالها في مراحلها الاولى والتصدي لها بكل حزم وحسم، وعمل جميع الإجراءات القانونية بكل دقة وانضباط وتحمل المخالف جميع تكاليف الإزالة لردع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حفاظا على مقدرات وهيبة الدولة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بجميع الوحدات المحلية لمتابعة ورصد كافة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية

ولفت "شاكر" إلى ضرورة توجيه الفنيين ومسئولي أقسام حماية الأراضي والمتابعة الميدانية بالوحدات المحلية بالقرى، بالعمل على رصد مخالفات البناء على مدار الساعة بجميع أشكالها في مراحلها الأولى والتصدي لها بكل حزم وحسم قبل أن تتحول إلى كتل خرسانية يصعب إزالتها، وعمل جميع الإجراءات القانونية على أن يتحمل المخالف كافة تكاليف الإزالة ومصادرة مواد البناء بموقع المخالفة وأيضا بالمشاون لردع المخالفين وعدم رجوعهم وذويهم في المخالفة مرة أخرى للحفاظ على مقدرات وهيبة الدولة.

رئيس مدينة اطسا يوجه برصد التعديات وازالتها بشكل فوري

وشدد رئيس مركز ومدينة اطسا خلال الاجتماع التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بجميع الوحدات المحلية لمتابعة ورصد كافة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية، وعمل تقرير يومي وبيان بالتعديات الواقعة نطاق كل قرية موضحا ما تم حيال المخالفة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، وكذا مسئولي التعديات بالمركز بالمتابعة بصفة دورية وعلى مدار الساعة بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وخاصة خلال أيام الانتخابات والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها في مراحلها الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.