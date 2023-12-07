استون فيلا يضرب السيتي ويصعد للمقعد الثالث بالبريميرليج

فجر فريق استون فيلا المفاجأة بتغلبه على مانشستر سيتي بهدف نظيف،على ملعب فيلا بارك، في الجولة الـ 15 للدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج".

سجل هدف استون فيلا ليون بايلي في الدقيقة 75 .

ضم تشكيل السيتي:

وصعد أستون فيلا للمركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزى برصيد ٣٢ نقطة متخطيا مانشستر سيتي برصيد 30 نقطة في المركز الرابع.

وضم تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - ووكر - دياز - أكانجي - جفارديول - ستونز - لويس - فودين - برناردو سيلفا - ألفاريز - هالاند

وتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - دين - مكجين - كامارا - لويز - تيليمانس - بايلي - واتكينز.