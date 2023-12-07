تفاصيل تعرض مرسى علم إلى السيول (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم إعطاء تعليمات لإدارة المرور بإغلاق كافة الطرق المؤدية من وإلى مرسى علم، حتى لا يكون هناك أي سيارات موجودة على الطريق، حفاظا على حياة المواطنين بعد أن تعرضت منطقة مرسى علم للأمطار التي أدت إلى سيول.

خطة طوارئ بالتنسيق مع كافة الجهات والمديريات

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أن السيول تسببت في بعض الأضرار بالطرق في جانبي الطريق في بعض المناطق، موضحا أن هناك خطة طوارئ موضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات والمديريات، وتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل بشكل مؤقت.

وتابع: "التعامل مع مياه السيل في مرسى علم، تم توجهيها للوادي المؤدي للبحر، وكان هناك عدد من 4 لـ 5 تجمعات مياه محدودة داخل المدينة تم التعامل معه من خلال عربات شفط المياه، وانتهت آثار السيل في الواحدة ظهر اليوم، وتم إعادة فتح الطرق جزئيا، والعمل كان على مدار 24 ساعة للانتهاء من الطرق، موجها الشكر لمديرية أمن البحر الأحمر، وهيئة الطرق والكباري مع الصحة والإسعاف ليتم الانتهاء من القصة بشكل كامل.

وأشارإلى أن أن وزارة الموارد المائية قامت بجهود كبيرة من خلال برابخ تقوم بتوجيه المياه في اتجاه معين حتى لا تتجه ناحية المنازل، وهي ما أفادت المنطقة بشكل كبير، ولم تدخل السيول على أي مساكن أو أماكن سياحية.

وتابع: “ جزء كبير من السيول في مرسى علم تم الاستفادة منه، إذ أن تم إنشاء كميات كبيرة من السدود بداية من الزعفرانة وحتى الحدود في حلايب وشلاتين”.

وتشهد العديد من محافظات مصر هذه الأيام موجة حادة من التقلبات الجوية، الأمر الذي يشكل خطرًا على قائدى السيارات وسكان المناطق الصحراوية والمنخفضة وحتى قاطنى المنشآت السكنية العادية.

وفي ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، ترصد "بوابة الوفد" للمواطنين نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول.



10 نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول



1- احرص على متابعة حالة الطقس اليومية من خلال النشرة الجوية من مصادر رسمية موثوقة.

2- الاستجابة لتعليمات الجهات بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة والسيول.

3- احرص على صيانة إطارات السيارة والفرامل وماسحات الزجاج وسلامة المرايا خاصة خلال مواسم الأمطار.

4- تجنب استخدام الطرق المعرضة لمخاطر السيول، واتبع تعليمات المرور في حالات إغلاق أو تحويل الطرق.

5- لا تحاول عبور تجاوز مجرى السيل، خاصة أن مياه السيول قد تجلب معها زواحف سامة قادمة من الجبال.



6- ابتعد عن لمس الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة في الشوارع لتفادي الإصابة بصعق كهربائي.

7- لا تلقي القمامة في بالوعات الصرف أو مخرات السيول حرصاً على ضمان عملها بسلاسة.

8- إذا كنت من ساكني الطوابق الأرضية أو لديك جراج في العقار فاحرص على وضع مصدات رملية عند المداخل لتفادي تسرب مياه الأمطار إلى الداخل.

9- شارك المعلومات والتحذيرات المهمة ونصائح التوعية مع كل من حولك.

10- لابد من أن تكون على علم بأرقام الطوارئ التي قد تحتاجها، مثل «112 الرقم الموحد للطوارئ، 123 الإسعاف، 180 الإطفاء، 122 النجدة، 01221110000».



