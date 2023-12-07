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الخميس 07 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجدي عبد الغني يكشف سر رفض الجبلاية لإنشاء لجنة فض المنازعات

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

اتهم مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اتحاد الكرة المصري برفضه لتطبيق وتفعيل دور لجنة فض المنازعات.

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قال مجدي عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد الكرة رافض لحد دلوقتي لإنشاء لجنة فض المنازعات كل ده عشان رابطة اللاعبين المحترفين متدخلش في تطوير الكرة المصرية"

وأضاف: "لائحة فيفا تفرض على اتحاد الكرة تطبيق دور لجنة فض المنازعات عشان يكون في دور لجمعية اللاعبين المحترفين او يكون ليها ممثل في اتحاد الكورة وفي فيفا"

واختتم:"في ناس مش عايزة لجنة فض المنازعات عشان اللجنة دي هتخلي جمعية اللاعبين المحترفين ليها دور"
 

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