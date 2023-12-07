مجدي عبد الغني يكشف سر رفض الجبلاية لإنشاء لجنة فض المنازعات

اتهم مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اتحاد الكرة المصري برفضه لتطبيق وتفعيل دور لجنة فض المنازعات.

قال مجدي عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد الكرة رافض لحد دلوقتي لإنشاء لجنة فض المنازعات كل ده عشان رابطة اللاعبين المحترفين متدخلش في تطوير الكرة المصرية"

وأضاف: "لائحة فيفا تفرض على اتحاد الكرة تطبيق دور لجنة فض المنازعات عشان يكون في دور لجمعية اللاعبين المحترفين او يكون ليها ممثل في اتحاد الكورة وفي فيفا"

واختتم:"في ناس مش عايزة لجنة فض المنازعات عشان اللجنة دي هتخلي جمعية اللاعبين المحترفين ليها دور"

