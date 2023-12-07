الأونروا: محاولات كبيرة لدفع كل سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح (فيديو)

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، إن أن مراكز الأيواء تشهد انتشار واضح للأوبئة والفيروسات، حيث انتشر حالات الكبد الوبائي، متابعا: نخشى من انتشار الكوليرا نتيجة تناول السكان مياه ملوثة.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا في غزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على فضائية “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء :"لدينا حوالي مليون و200 ألف نازح ولاجئ داخل مراكز الإيواء، والظروف في الداخل مهيئة تماما لانتشار الأمراض المعدية ومن بينهم الكوليرا.

الفترة الحالية في غزة هي الأصعب والأخطر في تاريخ العمل الإنساني

وأشار المتحدث باسم الأونروا في غزة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفترة الحالية في غزة هي الاصعب والأخطر في تاريخ العمل الإنساني، متابعا: يتم تدمير البنية التحتية بشكل كامل داخل القطاع، وهو ما لم نشهده منذ الحربين العالمية الأولى والثانية.

وأوضح أن هناك محاولات كبيرة لدفع كل سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح في الوقت الراهن، متابعا: الأونروا قدم للمواطنين في مراكز الإيواء زجاجة مياه وعلبة من الفول لمدة يومين.

ولفت المتحدث باسم الأونروا في غزة إلى أن حدوث كارثة كبرى في قطاع غزة سيكون لها تأثيرات على أمن المنطقة بالكامل..وسيكون هناك انهيار كامل".

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.



ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) شدد العاهل الأردني على ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة دون انقطاع.

كما حذر من الوضع الإنساني المأساوي في غزة، مجددا التأكيد على أنه لا سلام استقرار بالمنطقة من دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأجبر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة إلى النزوح جنوبا، بالتزامن مع الغزو البري للقطاع، بزعم أن المناطق الآمنة في الجنوب، ثم عاد بعد الهدنة ونشر خريطة تقسم القطاع إلى مربعات سكنية.

وبدأ جيش الاحتلال بتوجيه أهالي غزة بالتوجه إلى قطاعات بعينها بزعم أنها ستكون آمنة أكثر من غيرها، مع العلم أن آلاف المدنيين الفلسطينيين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على المناطق التي زعم جيش الاحتلال أنها آمنة.