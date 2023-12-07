أسطورة الجزائر: صلاح ومحرز من أبرز النجوم في العالم

أكد الأخضر بلومي نجم الكرة الجزائرية السابق أن الجزائر ومصر كلاهما شرف العرب كثيرا في المحافل الدولية، خلال الأعوام السابقة.

وقال الأخضر بلومي عبر برنامج "كورة كل يوم"، الخطيب من أفضل اللاعبين الذين كنت أتمتع بهم في الملعب، وكذلك من اللاعبين المميزين أبراهيم حسن، والحارس العملاق شوبير.

وأضاف :" الجزائر تستعد لأمم إفريقيا بشكل جيد، ولكن الأولوية يجب أن يكون لتصفيات كأس العالم للأندية ".

وأكمل : " أن مستوى محمد صلاح ورياض محرز يتحدث عنهم، وهما الآن من أبرز النجوم على المستوى العالمي".