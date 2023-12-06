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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ماكتوميناي يستعيد التقدم لمانشستر يونايتد امام تشيلسي

مباراة منشستر يونايتد
مباراة منشستر يونايتد وتشيلسي

إستعاد فريق مانشستر يونايتد تقدمه أمام ضيفه تشيلسي بتسجيله الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في شوط الفرص الضائعة

ونجح المتألق سكوت ماكتوميناي صاحب الهدف الأول، في تسجيل هدف التقدم للمرة الثانية لصالح اليونايتد في الدقيقة 70 بضربة رأس قوية مستغلاً العرضية المتقن من زميله جارناتشو.

تشكيل مانشستر يونايتد امام تشيلسي

حارس المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

الوسط: سكوت ماكتوميناي، سفيان امرابط، أنتوني

الهجوم: برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلاند

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