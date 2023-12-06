عاقبت محكمة الجيزة، سائق بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

المشدد 6 سنوات لـ سائق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بأوسيم

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في يوم 20 مايو 2023 قام بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أوسيم، وأنه ينوي توريد كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه في دائرة القسم.

وفي وقت مسبق ، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم ويدعى «ص.ب.ر- 29 سنة – سائق»، ويحمل على كتفه شنطة سوداء اللون، بفتحها تبين أن بداخلها 25 قطعة مختلفة الأحجام من جوهر الحشيش المخدر، و31 كيس بلاستيكي، بفتح إحداها تبين أن بداخلها نبات الهيدرو المخدر.

كما عثر بحوزته أيضا على 11 لفافة ورقية، وبفتحها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ومبلغ مالي 200 جنيه وجهاز محمول، وأحيل إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

مصرع طفلة صغيرة أسفل عجلات القطار بأسوان

كما لقيت صغيرة مصرعها، دهسا تحت عجلات قطار عند شريط السكة الحديد في قرية أبو الريش قبلي التابعة لدائرة مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار بطفلة عند شريط السكة الحديد بقرية أبو الريش قبلي التابعة لدائرة مدينة اسوان ،حتي لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعاينة جثة الطفلة التي لفظت أنفاسها الأخيرة إثر حادث القطار.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الطفلة تدعى وردة أحمد أبو بكر، وعمرها 12 سنة، تقيم بمنطقة الشيخ على بقرية أبو الريش قبلي، وتم إيداع جثمانها بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.