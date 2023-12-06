ندوة فى حب مصر بمديرية التربية والتعليم بالفيوم

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ندوة فى حب مصر عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم .

اكدت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة على أهمية الولاء والإنتماء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، حيث أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني، كما أكدت على ضرورة أن يقدر كل مواطن على أرض مصر أنه جندي في مكانة يدافع عن أرض هذا الوطن الغالي، مصر الحبيبة، وأن المسئولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد مصري، أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن.

و أشارت وكيل الوزارة إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع وتشارك جميع أفراد الأسرة من خلال النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والوقوف والتكاتف خلف القيادة السياسية.

كما أكد رئيس النقابات العمالية ، على ضرورة الاعتصام والتكاتف فى الفترة الحالية، والوقوف خلف القيادة السياسية، من أجل حماية الوطن، وعلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ضرورة المشاركة الايجابية

وفي كلمته أشار الشيخ محمود حسانين، وكيل منطقة الفيوم الأزهرية، إلى أن مصر بحاجة إلى الدعم والمساندة ، لذلك ضرورة المساندة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل دعم مصر ، حيث أن تاريخ مصر تاريخ عريق ، ونزل بها الرسول صلي الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وصلى ركعتين على جبل الطور ، كما إن تاريخ مصر تاريخ مشرف ، حيث بذلت مصر أكبر جهد فى مساندة الشعوب العربية وأهمها القضية الفلسطينية، كما تحدث عن أهمية المشاركة الإيجابية ، وأن القضية قضية مساندة القوة السياسية من أجل الوطن.

على هامش الندوة، تم تنظيم معرض التربية الفنية ، تحت عنوان مديرية التربية والتعليم تتجمل وتتزين بعلم مصر ، بمشاركة متميزة من الشئون التنفيذية بالمديرية، وإدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تم عرض عدد من الأشكال والرسومات المتميزة لعلم مصر بألوان جذابة، وباستخدام خامات البيئة، تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجية التربية الفنية والأنشطة والاقتصاد المنزلي بالمديرية وإدارة. غرب الفيوم التعليمية.

87

453

566

879

5666