iOS 17.2 يمكن الشحن اللاسلكي من الجيل التالي Qi2 على iPhone 13 و14

ستتطابق شواحن Qi2 مع خرج 15 واط للأجهزة المعتمدة من MagSafe

Apple، التي عادة ما تلعب بأمان عندما يتعلق الأمر بالمعايير الجديدة، فاجأتنا بالفعل بتوافق Qi2 على iPhone 15، ولكن اتضح أن كوبرتينو لديها المزيد في جعبتها. كما رصد 9to5Mac وبعض المستخدمين، تنص ملاحظات الإصدار الخاصة بـ iOS 17.2 RC (الإصدار المرشح) على أن هذا التحديث يضيف "دعم شاحن Qi2 لجميع طرازات iPhone 13 وiPhone 14." وهذا يعني أن طرازات iPhone المذكورة يجب أن تدعم ما يصل إلى 15 واط من الشحن اللاسلكي باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من Qi2، على الرغم من أن ملاحظات الإصدار لم تصل إلى تأكيد مواصفات الطاقة. سنكون قادرين على معرفة موعد طرح iOS 17.2 لعامة الناس – على الأرجح في غضون أيام قليلة.

حتى الآن، كان إدخال 15 واط في طرازات iPhone هذه ممكنًا فقط من خلال أجهزة الشحن المعتمدة من MagSafe، في حين أن الشواحن الأرخص المتوافقة مع MagSafe تقتصر على 7.5 واط. بفضل أداء Qi2 المطابق، سيتم تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين عندما يتعلق الأمر بالشواحن اللاسلكية بقدرة 15 واط، حيث لن يحتاج المصنعون إلى دفع قسط Apple للحصول على شهادة MagSafe.

تم الإعلان عن Qi2 لأول مرة في معرض CES 2023، وأبرز ما يميزه هو معيار الشحن اللاسلكي السريع الذي يشبه MagSafe – حتى لأجهزة Android. يستخدم هذا "ملف تعريف الطاقة المغناطيسي" لضمان التوافق عبر الهواتف وأجهزة الشحن. في حين أن الحد الأقصى للإخراج حاليًا هو 15 واط، فإن التكرارات المستقبلية سترفع مستويات الشحن "بشكل كبير" إلى ما بعد 15 واط، وفقًا لـ WPC (اتحاد الطاقة اللاسلكية). لقد قيل لنا أننا نتوقع وصول عدد كبير من الملحقات المتوافقة مع Qi2 – بما في ذلك بعض من Anker – بحلول العطلات، وأنا متأكد من أنها ستصبح أيضًا موضوعًا في معرض CES 2024 الشهر المقبل.