لقيت صغيرة مصرعها، دهسا تحت عجلات قطار عند شريط السكة الحديد في قرية أبو الريش قبلي التابعة لدائرة مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع طفلة صغيرة أسفل عجلات القطار بأسوان

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار بطفلة عند شريط السكة الحديد بقرية أبو الريش قبلي التابعة لدائرة مدينة اسوان ،حتي لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعاينة جثة الطفلة التي لفظت أنفاسها الأخيرة إثر حادث القطار.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الطفلة تدعى وردة أحمد أبو بكر، وعمرها 12 سنة، تقيم بمنطقة الشيخ على بقرية أبو الريش قبلي، وتم إيداع جثمانها بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

بسبب كثرة خروجاته المتكرره.. مصرع زوجة على يد زوجها بالغربية

كما لقيت ربة منزل مصرعها ، علي يد زوجها بطعنة نافذة في القلب إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات أسرية بينهما وغيرة المجني عليها على المتهم بسبب كثرة خروجاته المتكرره، في منطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية،وتم التصريح بدفنها، وتوالت النيابة العامة التحقيق .

وكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، تلقت إخطارًا بمصرع سيدة في العقد الثاني من العمر، بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة، وأن وراء الواقعة زوج المجني عليها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية، وقوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف رئيس مباحث القسم، وتبين مصرع زوجة تدعى "روان.ا" تبلغ من العمر 22 عاما، على يد زوجها يدعى “أحمد.ع.ع” يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل صاحب محل مفروشات.

وتبين من المعاينة وفحص الجريمة أن السبب وراء الواقعة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل، بعد مواعيد عمله، تطورت إلى إقدام المتهم بإنهاء حياة المجني عليها (زوجته) بطعنة نافذة في القلب بواسطة سلاح أبيض.

وجرى التحفظ على سلاح الجريمة وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي المنشاوى العام.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.