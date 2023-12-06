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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

قائد "إيريني": التعاون هو أفضل وسيلة للسلام والازدهار

قائد العملية الجوية
قائد العملية الجوية والبحرية الأوروبية في البحر الأبيض

أكد الأدميرال ستيفانو توركيتو، قائد العملية الجوية والبحرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط والمعروفة بـ"إيريني"، أنه في مواجهة الوضع الجيوسياسي المتزايد التعقيد، يظل التعاون "أفضل طريق نحو السلام والازدهار للجميع".

جاءت تصريحات توركيتو في النسخة الثانية عشرة من مؤتمر "ظل المتوسط" (ShadeMed) المنعقد في روما، حيث قال قائد العملية الأوروبية: "منذ العام الماضي، أصبح الوضع الجيوسياسي الصعب بالفعل أكثر تعقيدًا. إن الحرب الروسية الأوكرانية، وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، ومؤخراً الصراع في غزة بعد الهجوم الإرهابي ضد إسرائيل، أعطت بعداً جيوسياسياً جديداً للمنطقة".

وأضاف توركيتو أنه "في هذه النسخة الثانية عشرة من مؤتمر ظل المتوسط، سنؤكد على أن التعاون هو أفضل طريق نحو السلام والازدهار للجميع"، مؤكدا أن تحديات حوض البحر الأبيض المتوسط "تتطلب حلولاً ومهارات وأفكارًا مشتركة ومستدامة". 

وشدد على أنه "من الضروري مواجهة تحديات حوض البحر الأبيض المتوسط التي تتطلب حلولاً ومهارات وأفكارًا مشتركة ومستدامة لخلق الفرص لجميع الناس".

 

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