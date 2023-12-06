فتح باب التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

طرح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالمملكة العربية السعودية، وظائف أمنية لحاملي الجنسية السعودية وحاصلين على شهادة الدبلوم وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وأعلن المركز عبر موقعه الإلكتروني أنه بحاجة لشغل وظيفة مسؤول أمن، مؤكدة أنه لا يشترط توافر خبرة مسبقة، على أن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الخبرة سنتان ولكن يفضل وجود شهادة الأوشا OSHA، ونشرت المهام والمهارات المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية ..المهارات المطلوبة

1- إجادة استخدام الأجهزة الأمنية.

2- إجادة استخدام برامج الأوفيس لإعداد وكتابة التقارير والجداول.

3- معرفة بإجراءات الأمن والسلامة.

4- مهارات التواصل.

وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية ..المهام الوظيفية

التشييك على جميع المواقع التابعة للمركز أثناء وبعد ساعات العمل الرسمية. كتابة التقارير الأمنية بعد وأثناء المهام الميدانية. حصر الحضور والانصراف في الميادين. وضع جداول الاستلام لرجال الأمن والإشراف عليها. أخذ جولة ميدانية للتأكد من سير عمل الحراسات في الإجازات والعطل الرسمية. متابعة الأعمال الإدارية الخاصة بوحدة الأمن. متابعة طلبات تأمين المواد اللازمة للمهام الميدانية. إنهاء إجراءات دخول الموظفين والمعدات للمواقع الرسمية لتجارب المركز. مرافقة المعدات الخاصة بالمركز أثناء تنقلها من موقع لآخر. مرافقة الوفود الرسمية المجدولة زيارتها للمركز والمرافق التابعة له.

رابط التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

وفتح المركز باب التقديم بداية من اليوم الأربعاء الموافق 22 جماد أول 1445هـ/ 6 ديسمبر 2023م، وللتقدم على الوظيفة تابع على الرابط التالي..

https://psdsarc.talentera.com/ar/saudi-arabia/jobs/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-4861453/

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

يشار إلى أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية السعودي هو مركز وطني يحظى بشخصية اعتبارية مستقلة يرتبط تنظيميًا بالهيئة العامة للتطوير الدفاعي، يهدف الى تعزيز ودعم توجهات المملكة العربية السعودية في المجال الدفاعي والأمني من خلال اجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية، وفقًا للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وذلك وفق ما نشره المركز عبر موقعه الإلكتروني.