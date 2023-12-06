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الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن: ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.


ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) شدد العاهل الأردني على ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة دون انقطاع.

كما حذر من الوضع الإنساني المأساوي في غزة، مجددا التأكيد على أنه لا سلام  استقرار بالمنطقة من دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأجبر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة إلى النزوح جنوبا، بالتزامن مع الغزو البري للقطاع، بزعم أن المناطق الآمنة في الجنوب، ثم عاد بعد الهدنة ونشر خريطة تقسم القطاع إلى مربعات سكنية.

وبدأ جيش الاحتلال بتوجيه أهالي غزة بالتوجه إلى قطاعات بعينها بزعم أنها ستكون آمنة أكثر من غيرها، مع العلم أن آلاف المدنيين الفلسطينيين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على المناطق التي زعم جيش الاحتلال أنها آمنة.

 

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