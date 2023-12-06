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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يعلن تعيين معتز حامد مديرًا فنيًا لفريق 2003

فريق إنبي 2003
فريق إنبي 2003

قرر عماد جابر مدير قطاع الناشئين بنادى إنبى، تكليف معتز حامد بالإدارة الفنية لفريق الشباب مواليد 2003 خلال الفترة المقبلة خلفًا لعطية صابر المدير الفني السابق، من أجل استكمال باقي مباريات دوري الجمهورية.

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وحرص الأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادى إنبى، على حضور ومتابعة تدريبات فريق الشباب اليوم، للاطمئنان على آخر استعدادات الفريق لمنافسات الدوري فى حضور المدير الفنى الجديد، حيث أكد أن فريق مواليد 2003 يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين الذين سيدعمون الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن قرار تعيين معتز حامد مديراً فنياً بدلا من عطية صابر، جاء بعد تولي الأخير منصب المدير الفني لفريق النصر للتعدين بدوى المحترفين "ب".

 

 

 

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