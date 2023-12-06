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الخميس 07 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجموعة السبع تدعو لمزيد من الهدن الإنسانية بغزة وتدين عنف المستوطنين بالضفة

مجموعة السبع
مجموعة السبع

دعا زعماء مجموعة السبع اليوم الأربعاء إلى مزيد من الهدن الإنسانية في القتال بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر زعماء المجموعة في بيان مشترك بعد اجتماع عبر الإنترنت يلزم مزيد من التحركات العاجلة للتصدي للأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل عدد القتلى والجرحى من المدنيين. ندعم ونحث على مزيد من الهدن الإنسانية لتمكين هذا.

واستنكر زعماء المجموعة زيادة عنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين.

وطالب الزعماء أيضا إيران بالإحجام عن تقديم الدعم إلى حماس وكذلك إلى حزب الله اللبنانية والحوثيين اليمنية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأسفر العدوان عن سقوط اكثر من 16 ألف شهيد بحسب آخر تحديث من السلطات الصحية بقطاع غزة.

 

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