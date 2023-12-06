18 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا برفح

استشهد 18 فلسطينيًّا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات منزل عائلة الهوبي الذي يؤوي نازحين في الشابورة وسط رفح.

واستشهد أيضًا والدا الصحفي مؤمن الشرافي وعدد من أشقائه في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت مصادر طبية إن 10 فلسطينيين استشهدوا على الأقل، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع النفق بمدينة غزة.

واستشهد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي، استهدف منزل عائلة حماد بحي الصبرة وسط مدينة غزة.

ووصل 4 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر طبية وصول 7 شهداء و59 إصابة إلى مستشفى غزة الأوروبي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بغارة استهدفت منزل عائلة أبو خبيزة بجوار روضة براعم شمال مسجد القسام في النصيرات وسط القطاع.

وبدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمل في مركز إسعاف الجمعية في محافظة شمال غزة بسبب نفاد الوقود الخاص بالمركبات.

وقال الهلال الأحمر إن العمل لا يزال جاريًا حتى اللحظة في النقطة الطبية التي أقامها فريق إسعاف الجمعية في جباليا للتعامل مع الحالات الطفيفة والمتوسطة، والتي تستقبل ما لا يقل عن 250 جريحًا يوميًّا.

وأمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب من بعد رفضه استمرار الهدنة الإنسانية 77 مجزرة، راح ضحيتها 1248 شهيدًا وما زال مئات الشهداء تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 16248 شهيدًا بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، إضافة إلى 43616 جريحًا.