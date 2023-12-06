ندوة توعوية بجامعة جنوب الوادي حول العنف ضد المرأة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة ذات الإعاقة " بكلية التجارة تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور صدام حسين أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضرت فى الندوة، الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة مفهوم العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وأشكاله المختلفة، والأماكن التى قد تتعرض فيها المرأة ذات الإعاقة للعنف، والعقبات التى تحول دون إنهاء دائرة العنف ضد المرأة، كما تحدثت عن آثار العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وطرق الوقاية وأساليب العلاج.

وذكر الدكتور محمد الرملي الأستاذ بكلية التجارة أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة يهدف إلى فهم القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة وتقديم الدعم الكامل من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التمكين لهم فى كافة المجالات.

ونوهت رقية علاء الدين المنسق الإداري للوحدة، عن ضرورة حضور الطلاب والطالبات لمثل هذه الندوات التوعوية التى من شأنها صقل مهارات الطلاب وزيادة وعيهم بالقضايا المجتمعية المختلفة كما عرضت ملخصا لأنشطة الوحدة.

شارك فى تنظيم الندوة هاني محمود عثمان أمين الكلية وعبدالناصر أحمد محمد مدير رعاية الشباب وأسرة طلاب من أجل مصر.