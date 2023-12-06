مصر تتصدر ترتيب البطولة الإفريقية للسباحة في أول يوم ب 14 ميدالية متنوعة

قال المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الأفريقى والدولى إن منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة للناشئين تصدر جدول ترتيب الدول المشاركة فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها موريشيوس حتى 11 ديسمبر الجاري.

واحتل منتخبنا الوطنى للناشئات المركز الثانى فى أول أيام البطولة بعد تحقيق ابطال مصر 14 ميدالية متنوعة ، بواقع 4 ميداليات ذهبية ، و6 فضية ، و4 ميداليات برونزية .

أضاف إدريس أن الميداليات الذهبية حققها السباحون عبد الرحمن عمرو فى سباق 100 متر ظهر ،

ولميس السكري فى سباق 1500متر حرة ، ومحمد وليد فى سباق 50 متر فراشه ، وفريق منتخب مصر فى سباق تتابع 4 × 100 حرة أولاد وضم السباحين إبراهيم شمس الدين ، ومحمد أيمن ، ومحمد ياسر ،

وعبد الله نصر .

وفاز بالفضة كل من سارة وليد فى سباق 100 متر ظهر ،

وعبد الله نصر فى سباق 50 متر فراشة ، ومحمد أيمن فى سباق 400 متر حرة ،جاسمين عيسي فى سباق 400 متر متنوع ، وأحمد هاني فى سباق 100 متر صدر ، وفريق منتخب مصر فى سباق تتابع 4 × 100 حرة بنات ، وضم الفريق السباحات

سارة السمان ، وكارين إليا ، ولوجين عمرو ، ونادين كريم

أما الميداليات البرونزية ففاز بها محمد ياسر فى سباق 400 حرة ،

ونادين كريم فى سباق 50 صدر ،

ونادين أمين فى سباق 400 متنوع

آدم بيبرس فى سباق 100 متر صدر .