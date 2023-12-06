عيسي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على حرصه على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والتي لها عدة أبعاد مختلفة والتي تسعى الوزارة إلى العمل بها من خلال تشكيل لجنة تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030، بالإضافة إلى تشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار والتي من بين مهامهما مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط مما يساهم في رفع مستوى وكفاءة الأداء وتعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والهيئة والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط مجالسهما على أكمل وجه.

كما أكد على حرصه على تعزيز ثقافة هذا الصندوق بالعمل بفكرة قياس ومراجعة الأداء الفعلي للخطط التنفيذية ومقارنتها بالمخطط لها وتحليل المشكلات التي تواجهه والعمل على معالجتها وإطلاع مجلس الإدارة بهذه المشكلات بكل شفافية وتحديد أسبابها وأسلوب التعامل معها.

كما أكد على أهمية الحرص على تحقيق الاستدامة المالية للصندوق والاستدامة في الموارد والانفاق.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران بما يساهم في دفع مزيد من النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، ومنها مناقشة والموافقة على مقترح تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران (Booster Campaign)، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، ووفقاً لما تم دراسته من قِبل المختصين بهذا الملف في الوزارة، كما تم عرض أبرز النتائج التي حققها هذا البرنامج في المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

كما تم الإشارة إلى مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الدورة ال 51 للمؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكان (USTOA) والتي تُعقد حالياً بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء الرئيس التنفيذي للهيئة بعدد من منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية والذين أكدوا على تزايد الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري ولاسيما من المهتمين بمنتج الرحلات النيلية Nile Cruises.

كما تم مناقشة بنود الموازنة التقديرية لصندوق دعم السياحة والآثار للعام المالي 2023-2024.

