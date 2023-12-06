هيثم شعبان: غياب التوفيق وراء تعادل الداخلية مع المقاولون

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، إنه خاض لقاء اليوم أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري، للفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن ذلك لم يتحقق بسبب غياب التوفيق، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وقال المدير الفني عقب المباراة: "لعبنا أمام المقاولون العرب من أجل الثلاث نقاط، واللاعبون نفذوا التعليمات فيما يخص الشق الدفاعي، وهناك تحسن ملحوظ من مباراة إلى أخرى، وتحسنا في التحولات والخروج بالكرة".

وأكمل هيثم شعبان حديثه قائلا: "غياب التوفيق أثر علينا وأفقدنا نقطتين، اللاعبون أدوا ما عليهم لذلك فالتغييرات كانت قليلة ولم نستهلك التغييرات الخمسة لأن اللاعبين كانوا مميزين خلال اللقاء وخلقنا أكثر من فرصة للتسجيل لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأنهى حديثه قائلا: "نسعى لدخول المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري، والابتعاد عن منطقة الهبوط، فاللاعبون والادارة يعملون من أجل ذلك ونسعى لتحقيقه".