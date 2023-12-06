كان يبيع النكت لإسماعيل ياسين وشكوكو.. محطات في حياة الراحل عبد الغني النجدي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل عبد الغني النجدي، ورغب عدم أخذه دور البطولة، إلا أن لديه بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، واشتهر بـ "الشنب" العريض وأدوار العسكري والخادم والبواب.

عبد الغني النجدي يبيع النكت بـ جنيه

ترك الفنان الكوميدي عبد الغني النجدي علامة بارزة في السينما المصرية، بأدواره المميزة والكوميدية، وبجانب ذلك كتب سيناريو وحوار مجموعة من الأفلام مثل: "إجازة بالعافية"، و"بنات بحري"، كما شارك كذلك في كتابة أغاني فيلم "السر في بير"، بالإضافة إلى احترافه تأليف النكت.

ومن الأشياء التي لا يعرفها البعض، أن عبد الغني النجدي كان يكتب النكت والمونولوجات التي يؤلفها لكبار نجوم الكوميديا، مثل إسماعيل ياسين وشكوكو، وكان يضع "تسعيرة" للنكتة الواحدة مقابل جنيه واحد.

جدير بالذكر أنه تزوج من الفنانة الراحلة بديعة صادق، فلفت نظرها بخفة دمه، ولم يكن يضحكها أحد مثله، وسافرت معه ومع فرقتها إلى عدة دول عربية مثل: فلسطين والسودان.

الفنان الراحل عبد الغني النجدي

أبرز الجمل للفنان الراحل عبدالغني النجدي

في فيلم "بين السما والأرض" في أحد المشاهد كانت تبدي السيدة ندمها على خيانتها لزوجها حينما تعطل المصعد، فرد عليها بجملته الشهيرة، قائلًا: "وسمعتي كلامه ليه يا مهشكة!!".

في فيلم "الفانوس السحري" للفنان إسماعيل ياسين، دارت أشهر مكالمة في تاريخ السينما، بين عوكل (عبدالغني النجدي) وحبيبته الخادمة فواكه، فكان دائمًا يقول لها: "مشتاجين جوي يا دميل".

"المغص عوج علي تاني يا بوي"، تلك الجملة التي كان دائمًا يرددها في فيلم "لوكاندة المفاجآت" للفنان إسماعيل ياسين.

- ولا أحد منا ينسى لزمته الشهيرة التي كان دائمًا يرددها، ألا وهي: "سلامات طيبون".

ما لا تعرفه عن الفنان عبد الغني النجدي

ولد الفنان الراحل عبدالغني النجدي بقرية المشايعة التابعة لأحد مراكز محافظة أسيوط عام 1915، وبدأ العمل في السينما من خلال فيلم "شارع محمد علي" في عام 1944، كما عمل في العديد من الأفلام أبرزها: العتبة الخضراء، الزوجة الثانية، الجريمة الضاحكة، المجانين في نعيم، وتوفي في عام 1980 عن عمر ناهز 65 عامًا.