محافظ الدقهلية يشهد حفل تكريم خريجي البرنامج المهني المتخصص بكليةالهندسة جامعة المنصورة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الأربعاء فاعليات مؤتمر التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وحفل تكريم خريجي البرنامج المهني المتخصص بكلية الهندسة جامعة المنصورة تحت إشراف شركة الأمريكان كونسيل بالتعاون مع حملة يلا نشارك بالدقهلية من داخل قصر ثقافة المنصوره .

جاء ذلك بحضور الدكتوره ايه الملاح رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكان كونسيل ، والإعلامية ايمان عبدالهادي مؤسس حملة يلا نشارك ومنظمة حملة الكيانات الشبابية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية ، وعدد كبير من المجتمع المدني بالدقهلية والشباب .

وقال " المحافظ " ادعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها.

وأشار " مختار " الي أن العالم ينتظر ويتابع عن كثب بأهمية بالغة مشاركة الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم للتأكد من مدي وعيه وحبه لوطنه ، لأن المشاركة تعني مدي ادراك الشعب بأهمية الوطن ومقدراته.

كما قال " المحافظ " إن قوة الشعب المصري والدوله المصرية تظهر عند المشاركة في الاستحقاقات الدستورية سواء كانت انتخابات رئاسية أو استفتاء أو انتخابات نيابية وفي حالة الدفاع عن وطنه من اي اعتداء أو عدوان خارجي من خلال اذرعه الأمنية الجيش والشرطه .

وأكد " مختار " علي أن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها وهم القوة الحقيقة التي يقاس بها مدي تقدم الدول وقوتها الاقتصادية والأمنية ، مشيرا إلي أن الشباب هم من سيقودن الدولة المصرية في المستقبل ولابد من أعدادهم وتدريبهم وتسليحهم بسلاح العلم والمعرفة بشكل دقيق وكبير .

كما أكد " المحافظ " علي أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم والشعوب لأن بالعلم تبني الأوطان ويزدهر اقتصادها ، فالبتعليم تتقدم الصناعة والتجاره وينمو الاقتصاد وتخلق فرص عمل وتوفر حياة كريمة للشعوب .

وفي ذات السياق قام " مختار " بعرض برزنتيشن أوضح خلاله حجم الانجازات التي تمت علي أرض الدقهلية خلال 9 سنوات الماضيه منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية وحتي الآن مشيراً إلي أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه في 21 قطاع خدمي منهم 122 مليار جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة ، مؤكداً علي أن المبادرات الرئاسية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين التي تمت في عهد الرئيس السيسي لم تشهدها مصر من قبل رغم كل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي شهدها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة منذ أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومشكلة القضية الفلسطينية.

وصرح " المحافظ " بان ما تم إنفاقه علي محافظة الدقهليه لإقامة مشروعات قومية في كافة القطاعات في عهد الرئيس السيسي يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ إنشائها وتقسيم مصر المحافظات .

كما أشار " مختار " الي أن الدقهلية محافظة عريقة بأبنائها وهي القلب النابض للدلتا ومنبر التعليم والطب في مصر وانجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية والطبية والثقافية وغيرها .