8 ملايين عضو بالنقابات المهنية جاهزون للتصويت

«التطبيقيين» فى المقدمة.. و«الاجتماعيين» تدش غرفة عمليات

قيادى فى «المحامين»: أصحاب الروب الأسود يشكلون قطاعاً كبيراً من صناع القرار بالمؤسسات

تستعد النقابات المهنية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وقد حرصت النقابات على إقامة مؤتمرات لتؤكد لأعضائها أهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، نظرا لأهميتها الكبيرة على المستوى الدولى والمحلى وتضم النقابات المهنية عدد كبير من الأعضاء إذ يبلغ عدد الأعضاء المنتميين لـ25 نقابة مهنية نحو 8 ملايين و38 ألف عضو، طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وكانت أكبر النقابات نقابة التطبيقيين بنحو مليون و967 ألف عضو بنسبة 24.5% من الإجمالى، ونقابة التجاريين بنحو مليون و806 آلاف عضو بنسبة 22.5%، وكانت نقابة المهن التعليمية تضم مليون و96 ألف عضو، والمهندسين 796 ألف عضو، والمهن الزراعية 543 ألف عضو، والمحامين 376 ألف عضو، واتحاد المهن الطبية والذى يضم أربع نقابات وهو الأطباء البشريين والبيطريين والإسنان والصيادلة يبلغ 674 ألف طبيب وعلى الجانب الآخر يبلغ عدد أعضاء أصغر نقابة -وهى نقابة التأهيل الحركى وإصابات الملاعب- 1269 عضوًا، ونقابة الإعلاميين 1471 عضوًا، والمهن التمثيلية 3550 عضوًا، ومحفظو القرآن الكريم 8117 عضوًا، والصحفيين 11 ألفًا و527 عضوًا.

الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين أكد أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها السمة المميزة للمجتمعات المتحضرة وهى الحد الفاصل فى المشاركة فى اتخاذ قرار لمستقبل الوطن بالتالى، فالمشاركة ستحدد مستقبل الوطن المرحلة القادمة.

وأشار نقيب الاجتماعيين إلى أن النقابة قامت بوضع خطة اشتملت على مرحلتين الأولى وهى مرحلة تمهيدية لحث المواطنين على أهمية المشاركة والمرحلة الثانية من خلال غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة ويتبعها غرف بالمحافظات تهتم الاخصائيين الاجتماعين وتناشدهم بالمشاركة فلدينا 2 مليون إخصائى اجتماعى فى مصر مسجل منهم بالنقابة بما يقارب 13 ألف إخصائى هذه الآعداد لا بد لها أن تشارك.

واكد محمد راضى مسعود رئيس لجنة الفقه القانونى بنقابة المحامين أن مشاركة قطاع كبير من المحامين أمر ضرورى. مضيفًا: «نحن رجال القانون ونحرص على المشاركة فى العملية الانتخابية خاصة أن أصحاب الروب الاسود يشكلون قطاعًا كبيرًا من صناع القرار فى مؤسسات الدولة».

كما عقدت نقابة المعلمين عدة مؤتمرات للتأكيد أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وحرصت على زيادة الوعى لدعى قطاع كبير من المعلمين بدورهم فى نشر أهمية المشاركة فى تلك الانتخابات.