أيهما أفضل الحليب النباتي أم الأبقار؟ طبيبة توضح

تحدثت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي يانا برودنيكوفا عن سبب ضرورة التعامل مع اختيار الحليب النباتي بعناية وبعناية خاصة.

في أعقاب نمط حياة صحي وتغذية سليمة، بدأ الكثيرون اليوم في التخلي عن حليب البقر العادي لصالح نظائرها النباتية.

وفي كثير من الأحيان تتم إضافة مكونات إضافية إلى حليب النبات لتحسين الطعم والرائحة، بذور اللفت والفوسفات والعلكة ولهذا السبب، هناك خطر حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها، كما يقول الخبير.

الحليب النباتي، الذي يحتوي على العلكة، يمكن أن يسبب الإمساك بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم هذا الحليب لإعداد أطباق أخرى، فسينتهي بك الأمر مع وجود فائض من الكربوهيدرات السريعة في CBJU.

يتكون زيت اللفت، والذي يمكن العثور عليه غالبًا في قائمة المكونات، من حمض الإيروسيك والجلوكوزينات، وهذه المكونات التي تتراكم في الجسم تسبب اضطرابات في ضربات القلب وردود فعل تحسسية وصداعًا وأمراض الكبد، ولا ينبغي إعطاء الأطفال دون سن 3 سنوات مثل هذا الحليب على الإطلاق.

حاول شراء الحليب النباتي، الذي تشير عبواته إلى معيار GOST STB 1486، وفي مثل هذا المنتج يكون تركيز المواد الخطرة في حده الأدنى.

وأحد أشهر نظائر الحليب النباتي هو حليب جوز الهند، عند اختياره، كن حذرا، غالبا ما يتميز بمحتوى الدهون المفرط.

وحليب اللوز، الذي يعتبره الكثيرون الأكثر صحة، مشبع بأحماض أوميغا 6 الدهنية، والتي يمكن أن تسبب عمليات التهابية.

وتشير الطبيبة إلى أنه إذا كان جسمك يتحمل حليب البقر جيدًا بشكل عام، فلا داعي للتخلي عنه والبحث عن نظائره النباتية.