نتيجة التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى للأوقاف

الفيوم الأول والشرقية الثاني..

أسفرت التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الخاصة بالأوقاف للعام الدراسي 2023 /2024م، على المراكز الأولى عن الآتي.

أوضحت الأوقاف، أنه فاز بالمركز الأول، مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم، وجائزته ( خمسون ألف جنيه)، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألفا جنيه منها لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وزارة الأوقاف المصرية

أضافت الأوقاف، أنه فاز بالمركز الثاني، مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمحافظة الشرقية، وجائزته ( ثلاثون ألف جنيه ) ، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألف جنيه منها لمدير المركز ، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وفازت بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية الطالبة أميرة أحمد رجب عبد الدايم من مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بالفيوم بجائزة قدرها 2000 جنيه.

بصرف جائزة استثنائية لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمحافظة المنيا

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف جائزة استثنائية لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمحافظة المنيا قدرها عشرة آلاف جنيه بواقع 2000 جنيه لكل متسابق.