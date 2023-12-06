عزة مصطفى تشيد بإطلاق اسم عادل إمام على كوبري: رمز فني عظيم (فيديو)

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بقرار محافظة القاهرة إطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد كباري طريق صلاح سالم.



وقالت عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: “أنا واحدة من الناس اللي نادت بإطلاق اسم الفنان عادل إمام في وقت من الأوقات أنا نفسي في تكريم للفنان العظيم عادل إمام بإطلاق اسمه على أي ميدان أو شارع”.



وأكدت أن عادل إمام يستحق بالفعل التكريم كونه قدم فنا وإبداع، مردفة: “إحنا بنتكلم عن اسم مهم ورمز من رموز الفن المصري، أعتقد إن مفيش حد ميعرفش عادل إمام على مستوى العالم وديه أقل حاجة ممكن نتقدمهاله”.

وأطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل امام، على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

جاء قرار محافظة القاهرة بعدما وافق عليه المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والذى عقد أمس الثلاثاء.