مدير جامعة الخرطوم: الأزهر الشريف قبلة الوسطية ومنارة العلماء على مَرِّ التاريخ

أشاد الدكتور عماد الدين الأمين الطاهر، مدير جامعة الخرطوم، بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قبلة الوسطية ومنارة العلماء على مر التاريخ.

جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الأزهر ولقائه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بهدف التعاون والإفادة من خبرات جامعة الأزهر العريقة في جميع المجالات العلمية، يرافقه الدكتور محمد أحمد علي الشيخ، مدير جامعة الخرطوم الأسبق، والدكتور مرتضى علي عثمان، الملحق الثقافي لسفارة جمهورية السودان في القاهرة.

داود: جامعة الأزهر لا تدخر وسعًا في مد يد العون والتعاون مع جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية

رئيس جامعة الخرطوم في ضيافة جامعة الأزهر

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمدير جامعة الخرطوم والمرافقين له، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر لا تدخر وسعًا في مد يد العون والتعاون مع جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية في إطار الضوابط المنظمة لذلك، ووجه فضيلته إلى دراسة أطر التعاون المختلفة بين جامعتي: الأزهر، والخرطوم بعد استيفاء الضوابط المنظمة لذلك التعاون.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين القاهرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.