شباب المنيا تتبرع بالدم لصالح فلسطين

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى بمحافظة المنيا، اليوم، حملة التبرع بالدم، لصالح أهالينا في غزة لدعمهم، وقد تصدر الشباب المشهد في عملية التنظيم ودعوة المارة بضرورة التبرع بالدم وأهميته لصالح أشقائنا الفلسطينيين، وأيضا التعريف بأهمية التبرع صحيا.

وشارك في الحملة عدد من الكيانات الشبابية بمحافظة المنيا، ومن بينهم سند شباب الصعيد، كوادر شباب المنيا، مؤسسة شباب وطن، مؤسسة شباب قادرون، اتحاد طلاب تحيا مصر، ومن جانبه، أكد محمد علي عبدالمنعم المتحدث لكيان شباب سند الصعيد بالمنيا، أن شباب سند الصعيد بالمنيا تواجد من صباح اليوم في ميدان بلاس بوجود أتوبيس وزارة الصحة لنقل الدم، بإشراف محمود نصر المنسق العام لسند الصعيد، وأحمد عادل عضو التحالف الوطني، ومؤمن حسين المنسق العام لشباب وطن.

وأضاف "عبدالمنعم"، أن حملة التبرع بالدم شهدت إقبالا كثيفا من صباح اليوم من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء اليوم، بميدان بلاس بوسط مدينة المنيا، مضيفا أن كبار السن من الرجال هم اللذين تصدروا المشهد في الإقبال من الساعات الأولى، معبرين عن فرحتهم بهذه الحملة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد محمد عبدالمنعم، أنه يأتي ذلك، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم كل الدعم من مساعدات إغاثية وإنسانية لأشقائنا في فلسطين، وقاد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة التبرع بالدم في كل محافظات الجمهورية، وأيضا تحت إشراف ومتابعة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

واختتم المتحدث لكيان سند قائلًا: مصر دائما وأبدا تقف مع أشقائها العرب في كل المحن والأزمات والكوارث شكرًا، لرئيس الجمهورية على وقوفكم ودعمكم للشعب الفلسطيني.