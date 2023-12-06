وكيل صحة سوهاج يفاجئ العاملين بوحدة "الصلعا"

استجابة لشكوى مواطن

قام الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج صباح اليوم بزيارة مفاجئة لوحدة الصلعا التابعة لادارة سوهاج الصحية وذلك للتحقق من شكوى أحد المواطنين بشأن الخدمة الطبية بها .

وتأكد وكيل وزارة الصحة من تواجد الأطباء بأماكن عملهم و تواجد عدد كبير من المواطنين وتلقيهم الخدمات الطبيه بالوحدة كما تأكد ابوهاشم من انتظام صرف الألبان للمستحقين وتواجد الدكتورة مني عبدالرحيم ابوالنصر طبيبة الوحدة وكذلك تواجد الطبيب سامي فتحي نجيب والطبيبة رؤي ياسر الصغير بعيادة الأسنان و كذلك انتظام تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتواجد الصيدلي محمد عادل محمد بصيدلية الوحدة و ريمون موريس نصري مراقب صحي الوحدة . وايضا انتظام عمل الإداريين وتواجد أطقم التمريض بأماكن تأدية الخدمة الطبية المكلفين بها واطمئن على توافر الألبان والأدوية والطعوم متحققا من كفاءة تقديم الخدمة الطبية لافتاً انه لن يتهاون في حق المرضى مطلقا وان مكتبه مفتوح لجميع ابناء المحافظة .

موضحاً انه تحقق من صرف الألبان للمستحقين خلال أمس الثلاثاء واليوم حيث تبين انه تم اليوم صرف 97 عبوة ألبان للمرحلتين الأولى والثانية وتم بالأمس صرف 63 عبوه ألبان للمستحقين بالمرحلة الأولى والثانية . منوها انه تم الاطلاع على خدمات الوحدة بالكامل أمس الثلاثاء حيث تم تطعيم 68 طفل والكشف على 55 مواطن وسحب 6 عينات غدة درقية وفحصهم أيضا ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة .

واجراء 17 تحليل معملي وغيرها من الخدمات الأخرى بالوحدة .

مقدما الشكر للأطقم الطبية مناشدهم ببذل مزيد من الجهد لخدمة أهالينا من المرضى .

مؤكداً على أن القطاع الصحي بسوهاج يشهد تطوراً غير مسبوق وناشدهم أيضا بالمشاركة الإيجابية في الإستحقاق الإنتخابي خلال أيام لإستكمال التنمية والبناء .