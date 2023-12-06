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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كاتب كولومبي: مصر تحظى بتاريخ عظيم وحضارة ثرية.. وبلد جذاب لكتاب أمريكا اللاتينية

الكاتب الكولومبي
الكاتب الكولومبي بابلو مونتويا

أكد الكاتب الكولومبي "بابلو مونتويا"، عظمة وتفرد الحضارة والتاريخ المصري، قائلا إن مصر تحظى بتاريخ عظيم جدا ومتنوع بين الفرعوني والإسلامي، ولديها العديد من الثروات. 

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وأضاف الكاتب الكولومبي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء ، أن مصر تعد بلدا متفردا وجذابا جدا بالنسبة لكتاب أمريكا اللاتينية . 

 

كما أشاد "بابلو مونتويا" - والذي يعد أحد أهم الكتاب الكولومبيين المعاصرين - بمكتبة الإسكندرية ومكانتها العالمية ، معربا عن سعادته بالتواجد فيها، مؤكدا أنها رمزا أدبيا وفكرياً فريدا .

 

وأوضح أن مكتبة الإسكندرية تعد مركزا للتبادل الفكري والثقافي والأدبي ين الكتاب والمبدعين العالميين .

 

وتطرق إلى الحديث عن تأثير التكنولوجيا الحديثة على الأدب والفنون والثقافة والأحداث العالمية، مؤكدا ارتباطه الشخصي بالماضي والتاريخ بشكل كبير.

 

كما تحدث عن ارتباط الثقافة والأدب بالفنون والموسيقى - خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع سفارة كولومبيا - شهدها المستشار السياسى لسفارة كولومبيا فى القاهرة إليخاندرو بوتيرو لوندونيو.

 

وأشار إلى الترابط بين الرحلات الأدبية والحوار بين الثقافات المتعددة .

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