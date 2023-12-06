كلية الصيدلة بالفيوم تطلق حملة "طرق الأبواب" لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت كلية الصيدلة فى جامعة الفيوم "حملة طرق الأبواب" لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت إشراف الدكتور محمد حمزاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد اسماعيل منسق الانشطة الطلابية بالكلية والدكتورة مروة كمال المشرف على أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة أمل غانم مدير وحدة متابعة الخريجين وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء.

صرح الدكتور محمد حمزاوى أن الحملة تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًّا وقوميًّا، والشباب عليهم دور هام في صياغة مستقبل الوطن يجب تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظرًا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكدًا أهمية المشاركة بأعداد كبيرة في اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية للوطن.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل إن الحملة استهدفت تفعيل دور الطلاب وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم، وإعدادهم لتحمل المسئولية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم في تشكيل القرارات التي تؤثر على مستقبل الوطن.

لقاء مع الاداريين فى كلية الاداب

وفى نفس السياق عقد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الاداب بجامعة الفيوم لقاءً مع الإداريين بالكلية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق الأحد المقبل ١٠ ديسمبر وتستمر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

حضر اللقاء الدكتور أحمد بقوش وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية، وأحمد دياب القائم بأعمال مدير عام الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أوضح الدكتور طارق عبد الوهاب أن اللقاء جاء بغرض حث العاملين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يكون لهم دورًا إيجابيًّا، وأن يكونوا قدوة للآخرين.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وسلوك قانوني ودستوري للتعبير عن الرأي. ,كما قام بتكريم المتميزين من رؤساء الاقسام والعاملين بالكلية.

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