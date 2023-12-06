الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصر تناطح الدول الكبرى في سياحة اليخوت.. اهتمام رئاسي وتحرك لتسريع الإجراءات

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت

قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إن سياحة اليخوت تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، لافتًا إلى أنها سياحة غنية بالموارد، وتم التوجيه منذ 2022 العمل على تطوير سياحة اليخوت باشتراك 14 جهة حكومية.

وتابع رضا إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: تم إنشاء منصة حكومية تجمع الـ14 هيئة بكل القوانين والخطوات والتشريعات المناسبة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية؛ لخروج فاتورة تعامل شاملة لكل أجنبي من أي دولة حول العالم.

 

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ولفت إلى أن المنصة يتبعها تطبيق يحتوي على كل المتطلبات المتعلقة بسياحة اليخوت، معلقًا: “الإجراءات كلها بتخلص على المنصة التي انطلقت منذ عام وشهرين في 30 دقيقة فقط، وأي طوارئ بتظهر بيتم التعامل معاه بشكل سريع”.

وأردف رئيس قطاع النقل النهري: نستهدف كل أنواع اليخوت بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة للاستعلامات في هذا القطاع المهم، لتنشيط وتسويق هذا النوع المهم من السياحة التي تساعد في زيادة الدخل الأجنبي.

 

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