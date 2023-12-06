السرعة الزائدة تودي بحياة شخصين وإصابة 10 أخرون في انقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون ، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدخل مدينه دمو بدائرة مركز الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين وجرى نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفي.

السرعة الزائدة ..تودي بحياة شخصين وإصابة 10 أخرون في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وكانت البداية بتلقى مدير أمن الفيوم ،إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي قرب مدخل مدينه دمو بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ؛ مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافها، وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان المتوفيين لذويهما لتشييعهما إلى مثواهما الأخير فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.