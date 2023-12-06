الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا ترحب بمناقشة أرمينيا وأذربيجان ملف ترسيم الحدود

روسيا وأرمينيا
روسيا وأرمينيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء أن روسيا ترحب بالاجتماع بين أذربيجان وأرمينيا لمناقشة ترسيم الحدود وهي مستعدة لتقديم مساهمتها في هذه العملية.

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وقالت زاخاروفا -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إننا نرحب بالاجتماع بين المسؤولين الأذريين والأرمن على الحدود المشتركة".

 

وأضاف البيان أن الجانبين نسقا خلال الاجتماع القضايا التنظيمية كجزء من الترتيبات لبدء العمل العملي نحو ترسيم الحدود..مُضيفا: "من جانبنا، نحن على استعداد لبذل كل جهد ممكن للمساهمة في نشاط ترسيم الحدود".

 

وحذرت زاخاروفا من أن تأجيل جهود مجموعة العمل الثلاثية بقيادة نواب رؤساء الوزراء لفتح خطوط النقل عبر القوقاز بشكل أكبر من شأنه أن يعمل ضد اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك مصالح أرمينيا.

 

يُذكر أنه في 19 سبتمبر الماضي، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو قره باغ. وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة. 

 

بدورها، قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في قره باغ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق". ودعت روسيا الأطراف المتصارعة إلى منع سقوط ضحايا من المدنيين والعودة إلى الحل الدبلوماسي.

 

وفي الـ 20 من سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو قره باغ.

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